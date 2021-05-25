شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للوقود (QFLS) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة اخرى ليغلق امس الاثنين عند مستوى 17.60 ريال، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 18 ريال، مما يعد اشارة سلبية، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 17 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 17.44 ريال وبين مستوى المقاومة هو 17.74 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط