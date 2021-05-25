شكرا لقرائتكم خبر عن قامكو (QAMC) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم لهدفه السعري المتوقع عند 1.75ريال خلال الاسبوع الماضي، والذي يشكل مستوى المقاومة الحالي وهو ما دفع السهم لاسفل ليغلق عند مستوى 1.636 ريال، في ظل ظهور اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما نتوقع معه عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستويات قد تصل الى 1.58 ريال كمستوى اول ثم 1.47 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.75 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.58 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.67 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط