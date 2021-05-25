شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا قطر للتطوير العقاري (MRDS) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ بداية الشهر الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1.129 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما قد يضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 107 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.20 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.10 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.16 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط