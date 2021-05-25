شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم ليغلق امس الاثنين عند مستوى 745 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 710 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 750 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 740 فلس وبين مستوى المقاومة هو 748 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط