شكرا لقرائتكم خبر عن زين (ZAIN) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الاثنين عند مستوى 595 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 600 فلس، وهو ما يعد اشارة سلبية، كما اخترق السهم الحد السفلي لمؤشر بولينجر باندز، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 580 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 610 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 593.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 597.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط