شكرا لقرائتكم خبر عن سنرجي (SENERGY) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاثنين ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 49.30 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 53 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ ظهور انحراف سلبي، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد ينخفض لمستوى الدعم 43 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 53 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 47.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 50.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط