شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة خلال ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 649 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس الضغوط البعيية الكبيرة التي تعرض لها السهم خلال الجلسة، وبالتزامن مع ظهور اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الصورة الكليةسلبية، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 605 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 690 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 637 فلس وبين مستوى المقاومة هو 660 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط