شكرا لقرائتكم خبر عن صالحية (SRE) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 519 فلس، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 525 فلس، والذي يقابل المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما قد يدفع بالسهم لاسفل لمستوى الدعم 500 فلس كمستوى اول ثم 470 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 540 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 503 فلس وبين مستوى المقاومة هو 522 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط