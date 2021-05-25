شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو (KAMCO) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الاثنين عند مستوى 101 فلس، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 96 فلس كمستوى اول ثم 85 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 107 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 98 فلس وبين مستوى المقاومة هو 102 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط