شكرا لقرائتكم خبر عن كفيك (KFIC) يغلق عند ادنى مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 25-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 112 فلس، وهو ما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما نلاحظ ظهور انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع انخفاضا في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 90 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 125 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 108.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 116.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط