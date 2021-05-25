الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3 %

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مريم الجابري 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3 % والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 1:47 صباحًا, 25 مايو 2021 م

المناطق - واس:

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم بأكثر من ثلاثة في المئة اليوم، إثر تفاؤل المستثمرين حيال انخفاض عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 في الهند، مما قد يعزز ارتفاع الطلب على النفط خلال الأسابيع المقبلة.
فقد أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعةً 2.02 دولار، أي 3 %، لتسجل عند التسوية 68.46 دولار للبرميل.
وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.47 دولار، أي 3.9 %، لتبلغ عند التسوية 66.05 دولار للبرميل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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