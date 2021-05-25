شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3 % والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 1:47 صباحًا, 25 مايو 2021 م
المناطق - واس:
سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم بأكثر من ثلاثة في المئة اليوم، إثر تفاؤل المستثمرين حيال انخفاض عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 في الهند، مما قد يعزز ارتفاع الطلب على النفط خلال الأسابيع المقبلة.
فقد أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعةً 2.02 دولار، أي 3 %، لتسجل عند التسوية 68.46 دولار للبرميل.
وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.47 دولار، أي 3.9 %، لتبلغ عند التسوية 66.05 دولار للبرميل.