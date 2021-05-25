شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تبقي على مكاسبها وتغلق على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انتعاش القطاع التكنولوجي فضلاً عن التفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي.



وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم إلى مستوى 1.606%.



وتتابع الأسواق عن كثب البيانات الاقتصادية الصادرة في أمريكا لا سيما عقب إشارات على تسارع ارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة والتوقعات بارتفاعه أعلى المستهدف (2%).



من ناحية أخرى، تتواصل الجهود في الولايات المتحدة من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا، وأصدرت بعض الولايات قرارات بتخفيف الإجراءات الاحترازية على الذين تناولوا لقاحات مضادة للفيروس.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بنسبة 3.9% أو ما يعادل 2.47 دولار وأغلق عند 66.05 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 65.7 دولار وأقل سعر عند 63.6 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 3% أو ما يعادل 2.02 دولار وأغلق عند 68.46 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.3 دولار وأقل سعر عند 66.4 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 186 نقطة) إلى 34393 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34472 نقطة وأقل مستوى عند 34253 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.4% (ما يعادل 190 نقطة) إلى 13661 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13708 نقاط وأقل مستوى عند 13551 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1% (ما يعادل 41 نقطة) إلى 4197 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4209 نقاط وأقل مستوى عند 4170 نقطة.