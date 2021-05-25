الاقتصاد

النفط يقفز 3% مع ارتفاع الطلب

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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقفز 3% مع ارتفاع الطلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار النفط ارتفاعاً أمس، بأكثر من ثلاثة في المائة اليوم، إثر تفاؤل المستثمرين حيال انخفاض عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 في الهند، مما قد يعزز ارتفاع الطلب على النفط خلال الأسابيع المقبلة.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعةً 2.02 دولار، أي 3 %، لتسجل عند التسوية 68.46 دولار للبرميل.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.47 دولار، أي 3.9 %، لتبلغ عند التسوية 66.05 دولار للبرميل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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