الاقتصاد

المركزي الأمريكي: العملات المشفرة «لا يمكننا تجاهلها»

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الدمام - شريف احمد - قال رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا أمس الاثنين، إن التطور السريع للعملات المشفرة والتمويل الرقمي بشكل عام "مجال لا يمكننا أن نتجاهله".

وأضاف بوستيك في مناقشة عبر الانترنت "إنه يتحرك سريعا.. الفضاء المشفر على وجه الخصوص إذا كان لك أن تطلق عليه هذا الوصف".

لكنه قال: "إنها سوق متقلبة للغاية ولا أظن أن خصائصها في الوقت الحالي ستفضي بها إلى أن تكون عملة. العملات المشفرة التي تربط قيمتها بأصول مثل الدولار الأمريكي أو الذهب هي أكثر اقترابا لكن مازال هناك المزيد الذي يجب عمله".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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