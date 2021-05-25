شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بنسبة 1.5% وسط انخفاض الدولار وعائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وانخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم إلى مستوى 1.606%.



وتتابع الأسواق عن كثب البيانات الاقتصادية الصادرة في أمريكا لا سيما عقب إشارات على تسارع ارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة والتوقعات بارتفاعه أعلى المستهدف (2%).



من ناحية أخرى، تتواصل الجهود في الولايات المتحدة من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا، وأصدرت بعض الولايات قرارات بتخفيف الإجراءات الاحترازية على الذين تناولوا لقاحات مضادة للفيروس.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.7 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.5% أو ما يعادل 42 سنتا وأغلق المعدن عند 27.91 دولار للأوقية.