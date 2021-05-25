شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع قليلاً بعد تصريحات رئيس بنك إنجلترا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في أعقاب تصريحات رئيس بنك إنجلترا حول السياسة النقدية.



وفي شهادته اليوم أمام البرلمان البريطاني، قلل محافظ بنك إنجلترا "أندرو بيلي" من خطورة المخاوف المتعلقة بارتفاع التضخم بالتزامن مع تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا.



وأضاف "بيلي" أن التسارع المتوقع في معدل التضخم خلال العام الجاري ربما يكون مؤقتاً، كما أن أعضاء البنك المركزي البريطاني يتوقعون عودة التضخم إلى المعدل المستهدف (2%).



يأتي ذلك بعد بيانات حكومية أشارت إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في المملكة المتحدة إلى 1.5% خلال أبريل/نيسان الماضي.



من ناحية أخرى، حذر بنك إنجلترا من العملات الرقمية ويرى "بيلي" أن هناك خطورة من الحماسة المحيطة بهذا السوق.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.4158، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.4173 في حين سجل أقل سعر عند 1.4112.