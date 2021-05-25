شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "موبايلي" تُقر توزيع أرباح نقدية بـ 385 مليون ريال عن 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة إتحاد إتصالات "موبايلي"، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على مُقترح بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020 بقيمة 385 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها بحصة تبلغ 0.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الإسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، ستكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة، على أن يتم توزيع الأرباح في 6 يونيو المُقبل.

هذا وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 783 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 31 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 1.4 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 967 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى الارتفاع في المبيعات نتيجة نمو مبيعات البيانات ونمو مبيعات قطاع الأعمال ومبيعات الجملة إضافة إلى زيادة وتحسن نوعية قاعدة العملاء.

وارتفعت المبيعات إلى 14 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 13.4 مليار ريال خلال العام 2019.