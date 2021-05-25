شكرا لقرائتكم خبر عن فواز الحكير توقع اتفاقية امتياز تجاري مع "ألو يوغا " و"فلاينج تايجر كوبنهاغن" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه "الحكير" عن توقيع اتفاقيتي امتياز تجاري “فرنشايز" مع شركة "ألو يوغا " (Alo Yoga) وشركة "فلاينج تايجر كوبنهاغن".

وقالت الحكير، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن هذه الاتفاقيات تتماشى مع استراتيجية الشركة بتطوير نموذج أعمالها ليلبي مختلف أنماط الحياة العصرية وذلك من خلال تنويع وتوسيع محفظة علاماتها التجارية ليضم الملابس الرياضية الأنيقة والمتاجر الشاملة.

وتتوافق هذه الشراكة أيضاً مع أهداف الحكير نحو نشر أنماط الحياة الصحية والنشطة في المملكة وذلك في ظل عمل الشركة على تنويع منتجاتها لتلبية الطلب المتنامي على الملابس المريحة والعملية والأنيقة، وتسريع وتيرة نموها في المملكة.

وبحسب البيان، تعد هذه الاتفاقية مع الحكير هي أول امتياز تجاري لشركة "ألو يوغا " (Alo Yoga) خارج الولايات المتحدة الأمريكية وحيث من المقرر افتتاح أول متجر لها في مول مركز المملكة بالرياض.

ويُشار إلى أن "ألو يوغا "، هي علامة تجارية أمريكية معروفة عالمياً في قطاع الملابس الرياضية الأنيقة خاصة ملابس وإكسسوارات اليوغا العالية الجودة.

وكانت مجلة "فاست كومباني" قد أدرجت "ألو يوغا " (Alo Yoga) مؤخراً في قائمة "أكثر العلامات التجارية المبتكرة".

و"فلاينج تايجر كوبنهاغن" (Flying Tiger Copenhagen) هي علامة تجارية دنماركية شهيرة بسلسة متاجرها الشاملة البالغ عددها 900 والمتواجدة في 27 دولة. تشتهر شركة التجزئة الدنماركية بمنتجاتها الهادفة والمصنوعة يدوياً، متبنية مفهوم "افعلها بنفسك" والمصممة وفق معايير دنماركية، والحاصلة على أرقى الجوائز.

وتعتبر هذه الاتفاقية مع الحكير أول امتياز تجاري لشركة "فلاينج تايجر كوبنهاغن" (Flying Tiger Copenhagen) في الشرق الأوسط.

هذا، وتنوي شركة الحكير و"فلاينج تايجر كوبنهاغن" (Flying Tiger Copenhagen) ابتداءً من العام 20211 افتتاح 45 معرضاً خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تشغيل 9 معارض، ومتجر إلكتروني في السنة الأولى.

وتتوقع الحكير أن تلقى منتوجات"فلاينج تايجر كوبنهاغن" (Flying Tiger Copenhagen) ذات التكلفة المعقولة استحسانناً لدى المتسوق السعودي لا سيما الشباب منه، بما يتماشى مع سياسة الشركة بتوفير تجربة تسوق متنوعة وغنية من العلامات التجارية العصرية في المملكة العربية السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكير حققت صافي خسائر خلال التسعة أشهر المنتهية في 9 فبراير 2021 بلغت 128.1 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 36.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2020.