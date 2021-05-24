شكرا لقرائتكم خبر عن يلين إلى اجتماعات «السبع» بلندن.. أول مشاركة خارجية لوزيرة الخزانة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في عدة اجتماعات لوزراء مال مجموعة السبع في الأيام المقبلة ستكون مناسبة لدفع اقتراحها بفرض ضريبة عالمية ب15% «على الأقل» على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات.

ستشارك يلين أولا هذا الأسبوع في اجتماع إفتراضي يجمع وزراء مال وحكام المصارف المركزية في مجموعة السبع قبل أن تتوجه إلى لندن في 4 و5 حزيران/يونيو لحضور اجتماع مالي لمجموعة السبع، كما أفادت الخزانة الإثنين في بيان مشيرة إلى أنها ستكون أول رحلة للوزيرة إلى الخارج.

ويأتي تأكيد الرحلة في الوقت الذي قالت فيه صحيفة «فايننشال تايمز» الإثنين إن دول مجموعة السبع على وشك التوصل إلى اتفاق، ما يمهد الطريق لصفقة شاملة في وقت لاحق من العام.

ويمكن الإعلان عن اتفاق مبدئي اعتبارا من الجمعة خلال الاجتماع الافتراضي، بحسب الصحيفة.

اقترحت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي تحديد معدل الضريبة على الشركات على المستوى العالمي بنسبة 15% «على الأقل».

ورحبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا بهذا الاقتراح الذي قد يسمح بالتوصل إلى اتفاق دولي بحلول تموز/يوليو.

وأكدت وزارة الخزانة الاثنين انه «أثناء وجودها في لندن ستعيد الوزيرة يلين التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالأولويات السياسية التي تهدف إلى تعزيز الانتعاش العالمي بعد جائحة كورونا بما في ذلك سياسات دعم الموازنة والحصول على اللقاحات وتوزيعها».

كما ستناقش مع شركائها في مجموعة السبع «أهمية تحسين الصحة العامة لمنع انتشار الأوبئة في المستقبل وبناء اقتصادات تحمي البيئة بشكل أكثر مرونة لمواجهة تحديات التلقبات المناخية». (أ.ف.ب)