شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار عالق قرب قاع 4 أشهر.. والذهب فوق 1880 للأونصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في أربعة أشهر أمام عملات رئيسية، الاثنين، مع استمرار استفادة العملات عالية المخاطر من مراهنات على تعاف قوي للاقتصاد العالمي.

وتحرك مؤشر الدولار حول مستوى 90، في التعاملات الصباحية في نيويورك، مرتفعا قليلا من أدنى مستوى في أربعة أشهر البالغ 89.646 الذي سجله يوم الجمعة.

يُعتبر الدولار ملاذا آمنا، وقد تراجع تراجعا مطردا منذ نهاية مارس مع تنامي التفاؤل الاقتصادي. لكن في الآونة الأخيرة، يبدو أن هذا التحرك النزولي تباطأ إذ بدأ المتعاملون في توقع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية عندما يرد مجلس الاحتياطي على علامات على زيادة التضخم.

كتب وين ثين، المدير العالمي للإستراتيجية لدى براون براذرز هاريمان، صباح الاثنين "يتعرض الدولار لبعض الضغوط المتواضعة مع بداية الأسبوع".

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات حول 1.60 بالمئة صباحا.

وصعد اليورو بالمئة إلى دولار. وزادت العملة الموحدة حوالي أربعة بالمئة مقابل الدولار منذ مارس مع تحرك أوروبا للحاق بالولايات المتحدة في حملات التطعيم وإنعاش الاقتصاد.

أسعار الذهب

إلى ذلك، استقر الذهب، الاثنين، متماسكا قرب ذروة أربعة أشهر ونصف الشهر بدعم من تراجع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون صدور بيانات اقتصادية هامة هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 1021 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1881.40 دولار للأوقية (الأونصة). ووصلت أسعار الذهب الأسبوع الماضي لأعلى مستوى لها منذ الثامن من يناير مسجلة 1889.75 دولار للأوقية. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة لتسجل 1882.10 دولار للأوقية.

وقال المحلل المستقل روبن بهار إن الذهب تجاوز متوسط تحركاته في 200 يوم بعد تقلبات الأسبوع الماضي إثر إجراءات الصين المتعلقة بالسلع الأولية وتفاصيل اجتماع المركزي الأمريكي، مدعوما بتراجع الدولار وعائدات السندات وشكوك بشأن التضخم.

ويعد الذهب أداة تحوط ضد التضخم.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2787.62 دولار للأوقية، وزادت الفضة 0.6 بالمئة عند 27.68 دولار. ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين الذي سجل 1166.96 دولار. (رويترز)