شكرا لقرائتكم خبر عن بول غريفيث يحث ّبريطانيا على رفع قيود السفر للإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حثّ بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي حكومة المملكة المتحدة على رفع دولة الإمارات من القائمة الحمراء للوجهات التي يحظر السفر منها إلى بريطانيا.

وأوضح غريفيث في مقابلة مع مجلة «أرابيان بيزنس» أنه يأمل في أن يتغير الوضع قريباً، مشيراً إلى قدرة وكفاءة مطارات دبي على التعامل مع المسافرين وتطبيقها أفضل إجراءات السلامة.

وأضاف: «تأتي الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً من حيث كفاءة التعامل مع «كوفيد-19»، وهي أفضل من كثير من البلدان التي تضعها بريطانيا في لائحتها الخضراء، لذا آمل من الحكومة البريطانية أن تعيد النظر في اللائحة، ووضع الإمارات في القائمة البرتقالية على أقل تقدير، إن لم يكن الخضراء».