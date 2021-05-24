شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر حدث نفطي إفريقي في دبي بدلاً من كيب تاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قد ينتقل أسبوع النفط الإفريقي، المؤتمر السنوي للقطاع في القارة، إلى دبي هذا العام من موقعه التقليدي في كيب تاون.

وسيعقد الحدث، المعروف اختصاراً بـ AOW، في دولة الإمارات بين 8 و11 نوفمبر، وفقاً لكتيّب يسرد مشاركة شركات نفط كبرى مثل «توتال» و«شيفرون» و«أيني» جنباً إلى جنب مع مكتب دبي للمؤتمرات، وكان من المقرر استضافة الحدث في كيب تاون في وقت سابق من الشهر نفسه.

وقال كريس هول، مدير الحدث في رد على أسئلة «بلومبيرج»: «نحن نراجع بعناية قيود السفر الحالية، والقيود المفروضة على استضافة الأحداث واسعة النطاق بالإضافة إلى التقدم المحرز في برامج التطعيم في مواقع مختلفة على مستوى العالم». (بلومبيرج)