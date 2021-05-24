شكرا لقرائتكم خبر عن ميزانية «الاحتياطي» تقترب من 9 تريليونات دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت توقعات نشرها فرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الاثنين أن مشتريات الأصول الجارية قد ترفع الميزانية العمومية للبنك المركزي الأمريكي إلى تسعة تريليونات دولار بحلول نهاية 2022.

وتفترض التوقعات، التي صدرت في إطار تقرير سنوي أعده فريق الأسواق بفرع الاحتياطي في نيويورك، أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل شراء السندات بالوتيرة الحالية البالغة 120 مليار دولار شهريا حتى نهاية 2021.

وتفترض أيضا أن تلك المشتريات ستنخفض تدريجيا لتصل إلى الصفر بحلول نهاية 2022.

وفي سياق متصل، قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي في سانت لويس، الاثنين إن البنك المركزي الأمريكي يعتبر عدم الاستقرار المالي «خطرا محتملا» على اقتصاد الولايات المتحدة بينما تقترب الجائحة من نهاية ويكتسب التعافي زخما.

وأبلغ بولارد خدمة ياهو المالية «نحن نراقب الاستقرار المالي عن كثب.. يمكنني القول أن مخاطر عدم الاستقرار أعلى من المعتاد لكنها لم تصل إلى مستوى مثير للإنزعاج.»

وقال أيضا إنه يتوقع أن التضخم في الولايات المتحدة سيكون فوق اثنين بالمئة هذا العام والعام القادم.

(رويترز)