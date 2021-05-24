شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنك انجلترا «غير منزعج كثيراً» من زيادة قصيرة الأجل في التضخم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا، الاثنين، إن زيادة قصيرة الأجل في الأسعار في بريطانيا ناتجة عن ضغوط في سلسلة الإمداد العالمية لا تنذر بمشاكل للتضخم في الأجل الطويل حالما يتعافى الاقتصاد بشكل كامل من جائحة فيروس كورونا.

وقفز معدل التضخم في بريطانيا إلى 1.5 في المئة في إبريل/ نيسان من 0.7 في المئة في مارس/ آذار؛ بسبب عوامل من بينها ارتفاع أسعار النفط وزيادات في فواتير الطاقة للأسر مقارنة مع قراءات ضعيفة للتضخم قبل عام عندما كانت البلاد في أعماق الجائحة.

وقال بيلي في تقرير سنوي إلى لجنة الخزانة بالبرلمان البريطاني «هذه التطورات العابرة من المنتظر أن يكون لها آثار مباشرة قليلة على التضخم في الأجل المتوسط».

وتوقع بنك انجلترا المركزي هذا الشهر أن تضخم أسعار المستهلكين سيرتفع فوق المستوى الذي يستهدفه والبالغ 2 في المئة إلى 2.5 في المئة بحلول نهاية العام الحالي قبل أن يهبط ببطء.

لكن بيلي أبلغ المشرعين أن البنك المركزي سيحتاج إلى إعادة التفكير إذا ظهرت علامات على أن الضغوط التضخمية تصبح أكثر انتشاراً.

وفيما يتعلق بالبطالة يتوقع بنك انجلترا أن يصل المعدل إلى ذروته عند 5.8 في المئة في وقت لاحق هذا العام، وهو أقل كثيراً من توقعاته في وقت سابق أثناء جائحة كوفيد-19. وبلغ المعدل الرسمي للبطالة في بريطانيا 4.8 في المئة في الربع الأول من 2021.

(رويترز)