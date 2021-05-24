شكرا لقرائتكم خبر عن «المشتركة للسلامة المرورية بأبوظبي» تطلق مشروع تطوير استراتيجية الرؤية الصفرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في إمارة أبوظبي، والتي تترأسها دائرة البلديات والنقل، وتضم عضوية القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الصحة، ومركز النقل المتكامل، إطلاق مشروع تطوير استراتيجية الرؤية الصفرية الهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية في الإمارة، وخفض أعداد وفيات الحوادث على الطرق، وصولاً إلى صفر وفيات.

وأكدت دائرة البلديات والنقل أن إطلاق هذا المشروع لتطوير استراتيجية الرؤية الصفرية، ينبع من حرصها وحرص الشركاء الاستراتيجيين، أصحاب العلاقة، على توفير نظام نقل آمن ومستدام، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة نحو تلبية حاجات الفرد والمجتمع والمساهمة في رفع جودة الحياة، وجعل أبوظبي مجتمعاً أكثر أماناً.

وعلى الرغم من نجاح إمارة أبوظبي خلال السنوات الماضية في تحقيق خفض ملموس في معدلات الحوادث المرورية والإصابات والوفيات الناجمة عنها، فإن دائرة البلديات والنقل تهدف من خلال الاستراتيجية الصفرية بالتعاون مع الشركاء، إلى بلوغ نتائج أفضل في إطار سعيها لتحقيق تنقل آمن وسهل للجميع وإرساء نظام نقل آمن ومستدام، يعزز أمن وسلامة مستخدمي الطرق.

وتركز استراتيجية الرؤية الصفرية على وضع خارطة طريق بهدف خفض الإصابات الجسيمة والوفيات، وصولاً للهدف السامي (صفر)، وتتمحور فكرة استراتيجية الرؤية الصفرية حول بناء نظام نقل آمن ومتسامح بحيث لا يؤدي فيه ارتكاب الخطأ البشري إلى الخسارة في الأرواح، ويأخذ هذا النظام بعين الاعتبار القدرات الفيزيائية المحدودة للجسم البشري في تحمل قوة الاصطدام.

ويتضمن نطاق أعمال المشروع تطوير خطة عمل تغطي كافة المحاور الاستراتيجية من إرساء طرق آمنة، وتطبيق السرعات الآمنة، وتطوير مواصفات السلامة للمركبات وصولاً إلى مركبات آمنة، وتعزيز مسؤولية مستخدمي الطريق تجاه الآخرين وسلوكياتهم ليكونوا مستخدمين آمنين، إضافة إلى تطوير نظام الاستجابة للحوادث المرورية.

ويتم ذلك من خلال استخدام عدد من الأدوات اللازمة وإطلاق عدد من المبادرات والمشاريع تتلخص في العديد من التخصصات، منها التعليم وبرامج تدريب السائقين، إضافة إلى آليات ترخيص المركبات والسائقين، والقوانين والقواعد، إضافة إلى الضبط المروري، والمواصفات، والإبداع والابتكار، والتنسيق، والبحث العلمي، لاسيما بالاعتماد على البيانات وتحليلها.

وبهدف تعزيز وعي أفراد المجتمع من سائقين ومشاة بمتطلبات السلامة المرورية، وتحقيقاً للأهداف المنشودة، ستطلق اللجنة خلال الفترة المقبلة حملات توعوية تشجع أفراد المجتمع على التجاوب البناء مع رسائل وأهداف مشروع تطوير استراتيجية الرؤية الصفرية، بما يدعم الجهود المبذولة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمنهم وسلامتهم.