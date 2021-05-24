شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعا عند أعلى مستوى منذ يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم إلى مستوى 1.606%.



وتتابع الأسواق عن كثب البيانات الاقتصادية الصادرة في أمريكا لا سيما عقب إشارات على تسارع ارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة والتوقعات بارتفاعه أعلى المستهدف (2%).



من ناحية أخرى، تتواصل الجهود في الولايات المتحدة من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا، وأصدرت بعض الولايات قرارات بتخفيف الإجراءات الاحترازية على الذين تناولوا لقاحات مضادة للفيروس.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.7 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.4% أو ما يعادل 7.80 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1884.5 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ السابع من يناير/كانون الثاني الماضي.