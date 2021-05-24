تدشين جمعية فكرة للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل إلى تبني الأفكار الإبداعية، من خلال رفع مستوى الوعي لقطاع ريادة الأعمال الاجتماعية والتسويق للمنشآت الاجتماعية، والعمل على تعزيز نموها من خلال إطلاق المبادرات والبرامج.

جاء ذلك خلال تدشين الأمير فيصل بن مشعل بمكتبه اليوم جمعية فكرة للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية بالقصيم، بحضور الأميرة هند بنت عبدالرحمن رئيسة مجلس إدارة جمعية فكرة للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية، ووكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، وأمين برنامج التوطين بالمنطقة أحمد المشيقح، وأمين مجلس شباب القصيم دهش الدهش.

وبارك الأمير فيصل بن مشعل انطلاقة الجمعية، مؤكدا أهمية دورها في السعي إلى تقديم الخدمات الاستشارية وتنفيذ البرامج التدريبية، وورش العمل المتخصصة في مجالات ريادة الأعمال الاجتماعية والتنمية المستدامة والتطوع المؤسسي وأخلاقيات الأعمال والمسؤولية المجتمعية.

واستمع إلى شرح من الأميرة هند بنت عبدالرحمن عن أهداف الجمعية وأنشطتها الداعمة والمساندة لرواد الأعمال الاجتماعيين، من خلال توفير الخدمات الاستشارية وإنشاء حاضنات ومسرعات أعمال لمساعدتهم على تجاوز التحديات التي قد تواجههم.

وثمنت رئيسة مجلس إدارة الجمعية دعم واهتمام أمير القصيم، الذي سيكون دافعا كبيرا لتحقيق برامج ومستهدفات الجمعية.