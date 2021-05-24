شكرا لقرائتكم خبر 821 مخالفة لمنشآت تجارية لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حررت الفرق الرقابية بوزارة التجارة 821 مخالفة فورية خلال زياراتها التفتيشية الأسبوع الماضي لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس « كورونا ».

ونفذت الوزارة خلالها 24,172 زيارة تفتيشية لرصد مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وشملت المخالفات السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.

وتؤكد وزارة «التجارة» مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

يذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا» مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية قدرها 10,000 ريال، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

مراقبة تطبيق المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية:

24,172 زيارة تفتيشية الأسبوع الماضي

821 مخالفة فورية تم تحريرها

أبرز المخالفات:

عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة

عدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد

عدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية

السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة

عدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة

عدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل