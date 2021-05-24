منظومة النقل تحقق إنجازات في مؤشرات القياس العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت منظومة النقل من تحقيق عدد من المنجزات في مؤشرات القياس العالمية المتخصصة خلال الأعوام الماضية، في العديد من المجالات التي تلبي أهداف رؤية المملكة 2030 ، وتطلعاتها في جعل المملكة مركزا لوجستيا عالميا، حيث جاءت المنجزات التي رصدتها المؤشرات العالمية متناغمة مع هذا الهدف الاستراتيجي للرؤية.

وتعد منظومة النقل من أكثر القطاعات المعنية بأداء دور مهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ؛ حيث حرصت رؤية المملكة على الاستفادة من جميع مكامن القوة المتوفرة في المملكة؛ لترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث،

وهو الهدف الذي تعمل منظومة النقل على تحقيقه عبر العديد من البرامج والمستهدفات التي تنفذها في مختلف قطاعات المنظومة.

وفيما يلي أبرز المنجزات.

قطاع الطرق:

حققت المملكة المركز الأول عالميا في ترابط شبكة الطرق بحسب ما صدر من تقرير منتدى التنافسية العالمي عام 2019.

حصلت المملكة على المركز الأول في تقنية الاهتزازات التحذيرية حسب تقرير مركز الإحصاء الخليجي في العام 2020.

القطاع البحري:

حصلت على المركز الأول عربيا والـ20 عالميا في الحمولة الطنية للأسطول البحري في تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في 2020.

حققت المركز الـ5 عالميا في رفع معايير الجودة فيما يخص التعامل مع السفن والحاويات القادمة.

قطاع الطيران:

حصلت 3 من مطارات المملكة على مراتب عالمية متقدمة حسب تقرير سكاي تراكس العالمية في العام 2020.

صنفت الخطوط الجوية السعودية من الفئة الماسية في المحافظة على الصحة والسلامة وفق تقرير هيئة تجربة المسافر الجوي (APEX) في 2020.

صنفت الخطوط الجوية السعودية من فئة الخمس نجوم على مستوى شركات الطيران العالمية.

القطاع السككي:

جاءت شركة (سار) كأحد أفضل 3 شركات في مؤشر الأمان العالمي وفق تقرير الاتحاد الدولي للخطوط الحديدية 2020.