السعودية تعتزم جمع 200 مليار من الخصخصة خلال 4 سنوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم السعودية جمع 55 مليار دولار (206 مليارات ريال) من الخصخصة خلال السنوات الأربع المقبلة؛ حيث تخطط لتكثيف برنامج الخصخصة الجديد مع سعي الحكومة إلى زيادة الإيرادات وتقليل العجز في الميزانية، بحسب تصريحات وزير المالية محمد الجدعان لصحيفة فاينانشيال تايمز.

وقال الجدعان «إن المملكة حددت محفظة من 160 مشروعا في 16 قطاعا، بما في ذلك مبيعات الأصول والشراكات بين القطاعين العام والخاص، حتى عام 2025».

وأضاف «إنه من المخطط تأمين 38 مليار دولار من خلال مبيعات الأصول و16.5 مليار دولار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص».

وأشار وزير المالية إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو زيادة الإيرادات وتقليل العجز في الميزانية الذي بلغ 79 مليار دولار العام الماضي بما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتحسين خدمات الدولة.

وأكد على تحقيق هدف طموح يتمثل في خفض العجز المالي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021، حيث تسعى المملكة إلى التعافي من الصدمات المزدوجة العام الماضي بما في ذلك وباء فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وأوضح الجدعان أن الأموال التي يتم جمعها من خلال أي بيع مستقبلي لأسهم أرامكو ستذهب إلى صندوق الاستثمارات العامة الذي يقود جهود المملكة لتنويع الاقتصاد وليس للخزانة، مبينا أنه ستتم إعادة تدويرها لخلق المزيد من النشاط الاقتصادي من خلال فتح قطاعات جديدة.

وفيما يتعلق بمبيعات شركة أرامكو، أفاد الجدعان أنه يمكنهم تسييل أصولهم الخاصة مثل خطوط الأنابيب وإعادة تدوير تلك الأموال في استثمارات جديدة، أو تحويلها إلى نقد وإعادة تدويرها وخلق المزيد من النشاط في الاقتصاد من خلال فتح قطاعات جديدة من خلال صندوق الاستثمارات العامة.

وكان الجدعان في تصريحات سابقة أكد أن رؤية المملكة 2030 تعنى بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.