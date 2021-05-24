شكرا لقرائتكم خبر منصة اعتماد تنجح في تحصيل إيرادات غير نفطية بقيمة 300 مليار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان أن منصة اعتماد التابعة لوزارة المالية نجحت في تحصيل ما يزيد عن 300 مليار ريال كإيرادات غير نفطية من خلال نظام (تحصيل) التابع للمنصة، فضلا عن حوالي 3 ملايين موظف يتم الصرف لهم بشكل مركزي، مشيرا إلى أن هذه المميزات مكنت المنصة من الحصول على جوائز عالمية منها (جائزة منتدى جايتكس العالمي) بقيادة وزارة المالية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.

وقال الصويان خلال مشاركه في الندوة السابعة عشرة للديوان العام للمحاسبة، تحت عنوان (مستقبل العمل الرقابي الحكومي في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي) «إن منصة اعتماد تأتي ضمن أمثلة توظيف المنصات لخدمة قطاع المحاسبة، من خلال خدمتها لـ 150 ألف مستفيد في القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن التجربة المميزة التي تقدمها للمستفيدين والإجراءات والمعايير الموحدة كالدورة الكاملة التي تبدأ من الميزانية إلى الشراء والدفع، وتقارير ذكاء الأعمال المباشرة للمستفيدين من الجهات الرقابية ومنها الديوان العام للمحاسبة، إلى جانب باقة المنافسات والمشتريات التي تتيح التواصل بين القطاع الخاص والحكومي عبر أساليب شراء متعددة وربط ذلك بمجموعة من الباقات الأخرى امتدادا للعقود، ومن ثم وجود بيانات جاهزة للمراجعة يمكن العودة إليها، وهو ما يحتاجه المستفيد».

نجاحات بمؤشرات دولية

وذكر الصويان أن برامج ومشاريع التحول الرقمي الحكومي أسهمت في تحقيق المملكة لنجاحات كثيرة في مختلف المؤشرات الدولية ذات العلاقة، مؤكدا قوة ومتانة البنية التحتية الرقمية وما تمتاز به من نضج وقدرة مكنت المملكة من أن تستجيب بشكل سريع لجميع تبعات جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العالم.

جاء ذلك بحضور ومشاركة نخبة من قيادات التحول الرقمي الحكومي في المملكة.

وتطرق إلى تطبيق (توكلنا) واصفا إياه بأنه أحد الأمثلة على نجاح التطبيقات والخدمات الحكومية الرقمية في المملكة التي تمت خلال الجائحة، وإسهامه في خدمة 20 مليون مستخدم، ليصبح جزءا أساسيا من حياة المستفيدين، وتحقيقه جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات بقيادة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، مبينا أن مستقبل تطوير التحول الرقمي الحكومي يتطلب إيجاد نماذج عمل جديدة تستفيد من الممكنات والأدوات المتوفرة، مع ضرورة التفكير بشكل مبتكر وغير تقليدي، لتعمل تلك النماذج على إعطاء قيمة تسهم في إيجاد مكتسبات وطنية متنوعة تعمل على رفع كفاءة الإنجاز للقطاع الحكومي.

ربط منظومة الرقابة

وثمن جهود رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري من خلال العمل على ربط منظومة الرقابة الالكترونية الشاملة بمنصة اعتماد، الأمر الذي سيعود بالنفع على عموم المستفيدين، وتدشين (وحدة التحول الرقمي بالديوان)، مؤكدا أن هيئة الحكومة الرقمية تعمل على تقديم جميع أشكال الدعم للجهات الحكومية في المملكة ساعية إلى توحيد المعايير وتقليل الإجراءات والربط بين المنصتين إضافة إلى توحيد عمليات الحصول على المعلومات، من أجل المضي في مسيرة التحول الرقمي الحكومي وتحقيق تطلعات حكومة المملكة، وما دعت إليه الرؤية الطموحة 2030 في جعل المملكة نموذجا عالميا يحتذى به.