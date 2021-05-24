«سالك» تورد 60 ألف طن قمح أسترالي إلى المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) توريد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة ضمن برنامج تشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج.

وأوضحت (سالك) إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، أن شحنتها من القمح الأسترالي التي تزن 60 ألف طن، انطلقت يوم 23 مايو من ميناء كيمبلا الأسترالي ومن المتوقع أن تصل إلى المملكة منتصف الشهر القادم.

وذكرت (سالك) في بيان لها أن شحنتها تأتي ضمن مناقصة المؤسسة العامة للحبوب لشراء كمية 355 ألف طن من القمح ضمن برنامج تشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج كأحد برامج الأمن الغذائي بالمملكة الذي يهدف إلى تنويع وزيادة مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية.

وأفادت أن توريد الكمية المطلوبة من القمح التابعة لاستثماراتها في كل من أستراليا وأوكرانيا وكندا ستأتي عبر 6 شحنات بداية من الشهر القادم وحتى نهاية العام الميلادي وذلك وفق مواصفات الجودة المعتمدة للقمح المستورد.

يذكر أن مجموعة (سالك) قد أنشأت سالك أستراليا عام 2019 واستحوذت على مزارع ميريدين فارمز التي تقع غربي أستراليا، حيث تدير وتملك أراض زراعية تقدر بـ 211 ألف هكتار وتعمل في مجالي زراعة الحبوب وتربية الماشية إذ تنتج أكثر من 120 ألف طن من الحبوب سنويا.

«سالك» تورد أول شحنة قمح أسترالي

23 مايو الشحنة انطلقت من أستراليا.

15 يونيو تصل الشحنة إلى المملكة.

60 ألف طن زنة شحنة القمح

سالك أستراليا:

أنشئت عام 2019

استحوذت على مزارع ميريدين فارمز.

تدير وتملك أراضي زراعية بـ 211 ألف هكتار.

تنتج أكثر من 120 ألف طن من الحبوب سنويا.

تعمل في مجالي زراعة الحبوب وتربية الماشية.