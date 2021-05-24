لقاء تعريفي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظمه غرفة جازان اليوم، للمرحلة الـ12 لبرنامج «دعم ريادي ورياديات الأعمال بمنطقة جازان»، وذلك عبر الاتصال المرئي. ويهدف اللقاء للتعريف بالمشاريع المدعومة التي تشمل مسار المشاريع الصغيرة والناشئة بمختلف القطاعات وبرنامج دعم العربات المتنقلة وعربات الطعام، والتوطين ودعم الخريجين والتعريف بالخدمات الالكترونية المقدمة لهم. يأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات والبرامج التي ينفذها كل من بنك التنمية الاجتماعية وغرفة جازان، للتعريف بقطاع المشاريع في المملكة، لتمكين شباب وفتيات الوطن لمواكبة مستجدات سوق العمل، وتكريس ثقافة العمل الحر وتحقيق رؤية المملكة 2030.

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