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وتتناول الحلقة عدة مواضيع، منها تأسيس هيئة عقارات الدولة وارتباطها بمستهدفات رؤية المملكة 2030، وملامح تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة، كما تتطرق إلى أبرز الممكنات التي تسهم في المحافظة على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية، وطلبات تملك العقارات وإزالة التعديات، إضافة إلى الحديث عن تعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
يذكر أن برنامج بودكاست «متمم» هو أحد الأنشطة التي يقيمها مركز التواصل والمعرفة المالية بهدف تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية والاقتصادية بشتى مجالاتها، ويمكن مشاهدة الحلقة عبر الرابط التالي: http://ow.ly/ClWU50DCh7u.
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