المنتدى الدولي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للقياس تستضيفه المملكة اليوم تحت شعار «القياس من أجل الصحة»، وتنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تحت رعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد القصبي.

ويشارك في المنتدى الذي سيقام عبر - الاتصال المرئي - مجموعة من المتخصصين، وممثلي المنظمات الدولية، لمناقشة العديد من التجارب في قطاع المترولوجيا، وذلك تعزيزا لريادة المملكة إقليميا وعالميا في قطاع المترولوجيا.

وسيتحدث خلال المنتدى مدير المكتب الدولي للأوزان والمقاييس الدكتور مارتن مولتن، ومدير المكتب الدولي للمترولوجيا القانونية أنتوني دونيلان، ومن المعهد الوطني للقياس في المملكة المتحدة جراهام ماشين، فيما يشارك مساعد وزير الصحة بالمملكة الدكتور محمد العبدالعالي، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء المهندس علي الضلعان، ومدير عام المركز الوطني للقياس والمعايرة الدكتور إسماعيل الفالح.