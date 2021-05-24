شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع تزامنا مع انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية والإقبال على أسواق الأسهم.



وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم إلى مستوى 1.606%.



وتتابع الأسواق عن كثب البيانات الاقتصادية الصادرة في أمريكا لا سيما عقب إشارات على تسارع ارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة والتوقعات بارتفاعه أعلى المستهدف (2%).



من ناحية أخرى، تتواصل الجهود في الولايات المتحدة من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا، وأصدرت بعض الولايات قرارات بتخفيف الإجراءات الاحترازية على الذين تناولوا لقاحات مضادة للفيروس.



وكشفت بيانات جامعة "جون هوبكينز" عن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 160 مليون حالة على مستوى العالم كما أن الوفيات تواصل الارتفاع.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.7 نقطة.