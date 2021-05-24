شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يوسع مكاسبه و"برنت" أعلى 68 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن التفاؤل بشأن الطلب العالمي.



ووسع النفط مكاسبه في ظل التوقعات باستمرار التعافي التدريجي ونمو عدد من الاقتصادات الكبرى حول العالم من تداعيات جائحة كورونا.



من ناحية أخرى، تتواصل الجهود في الولايات المتحدة من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا، وأصدرت بعض الولايات قرارات بتخفيف الإجراءات الاحترازية على الذين تناولوا لقاحات مضادة للفيروس.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.15 إلى 89.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.2% إلى 65.6 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 65.7 دولار وأقل سعر عند 63.6 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 2.6% إلى 68.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.3 دولار وأقل سعر عند 66.4 دولار.