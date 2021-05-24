شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الموضة يتفوق على صاحب «أمازون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: أحمد البشير

أصبح قطب عالم الموضة والأزياء الفرنسي، برنارد أرنو، أغنى شخص في العالم، حيث تقدر قيمته ثروته الصافية بـ186.3 مليار دولار؛ أي أعلى بواقع 300 مليون دولار من ثروة جيف بيزوس، مؤسس شركة «أمازون» البالغة 186 مليار دولار، وفقاً لمجلة «فوربس».

وقفزت ثروة أرنو من 76 مليار دولار في مارس 2020 إلى 186.3 مليار دولار، الاثنين، بزيادة هائلة قدرت بـ110 مليارات دولار خلال الـ 14 شهراً الماضية، بفضل الأداء القوي لمجموعته «أل في أم أتش» للأزياء والمنتجات الفاخرة على الرغم من جائحة «كوفيد ـ 19».

وارتفعت أسهم «إل في أم أتش» التي تمتلك ماركات عالمية مثل «لويس فيتون» و«فيندي» و«كريستيان ديو» و«جيفانشي» بنسبة 0.4% خلال الساعات الأولى من افتتاح أسواق الاثنين، لتصل قيمتها السوقية إلى 320 مليار دولار، دافعة قيمة حصة أرنو الشخصية في الشركة إلى أكثر من 600 مليون دولار.

وسجلت «أل في أم أتش» إيرادات قدرها 17 مليار دولار للربع الأول من عام 2021، بزيادة قدرها 32%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.