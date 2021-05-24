شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يرتفع عقب صدور بيانات التجزئة القوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي خلال تداولات اليوم الإثنين في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية أظهرت مدى التعافي التدريجي في الاقتصاد من تداعيات جائحة "كورونا.



وتعد نيوزلندا من بين دول قليلة على مستوى العالم سيطرت على فيروس كورونا من البداية، ولم تسجل سوى وتيرة يومية بسيطة من الإصابات والوفيات.



وأظهرت بيانات اقتصادية حكومية أن مؤشر مبيعات التجزئة النيوزلندية ارتفع بنسبة 2.5% خلال الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بنسبة 1.8%.



وارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية عند استثناء الطاقة والغذاء بنسبة 3.2% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون إلى انخفاض بنسبة 1%.



هذا، وقد كشفت بيانات جامعة "جون هوبكينز" عن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 160 مليون حالة على مستوى العالم كما أن الوفيات تواصل الارتفاع.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.45 إلى 0.7207، وسجل أعلى سعر عند 0.7218 في حين سجل أقل سعر عند 0.7158.