شكرا لقرائتكم خبر عن «United Hope» يحمي لاعبي إنجلترا من التنمر الإلكتروني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تحدث النجم الإنجليزي جوردان هندرسون كابتن ليفربول عن سبب انضمامه لفريق الأمل «United Hope» لمكافحة التنمر الإلكتروني الذي يتعرض له اللاعبون في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع نجوم آخرين مثل مواطنه ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد والويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد.

وقال هندرسون: «من الصعب على اللاعب الواعد أن يتعرض لهذا الكم من الأذى في مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك تسبب له صدمة. من المهم جداً تسليط الضوء على هذه القضية، ونحن على مشارف بطولة أمم أوروبا، نحن كنجوم نستطيع إحداث تغيير».

ولم تتوقف التعليقات العنصرية على اللاعبين فقط، بل على النجوم السابقين أيضاً، كما حصل في آخر مباراة بالموسم الإنجليزي بحق ريو فيرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق ومحلل «بي تي سبورت» من قبل مشجع لوولفر هامبتون في مباراته أمام مانشستر يونايتد.

وكان فيرديناند في ملعب مولينكس معقل وولفر هامبتون عندما تعرض للموقف وألقت الشرطة القبض على شخص عمره31 عاماً بتهمة إشارة قرود باليدين.

وقال فيرديناند إنه يرغب في مقابلة الشخص للمساعدة في تعليمه وكتب على تويتر عن الحادثة: «في الأسبوعين الماضيين عادت الجماهير بعد أكثر من عام بشكل لا يصدق للمدرجات، لكن رغم ذلك، قام مشجع وولفر هامبتون بأداء صيحة القرود علي. ربما عليه أن يطرد من كرة القدم ويتعلم من جديد. تعال وقابلني وسأساعدك على فهم شعور من يتعرض لمثل هذه الصيحات». وعبر فيرديناند عن سعادته بخبر القبض على المشجع وقال: «وصلتني تغريدة من شرطة ميدلاندز يقولون فيها إن المشجع في الحجز وإنهم يتعاملون بشكل صارم مع الحوادث العنصرية وهذا شيء مفرح ويثلج القلب، لكن اسمعوا، أريد مقابلة هذا المشجع وإعطاءه درساً بسيطاً. معاقبة الأشخاص بدون تعليمهم ليست الطريقة المثلى للتعامل وتخيب الآمال. من غير المنطقي أن ينتظر الناس أكثر من عام ونصف العام للعودة للمدرجات، ثم يرتكب شخص هذا الفعل، لكن دعونا لا ننسى أن مجموعة قليلة من المشجعين تقوم بمثل هذه التصرفات»، فيما قدم نادي وولفر هامبتون اعتذاراً رسمياً عن الواقعة خصوصاً أنها جاءت في يوم وداع المدرب نونو أسبيريتو.