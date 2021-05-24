شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب إسبانيا في بطولة أوروبا بلا أي لاعب من ريال مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - رويترز

استبعد لويس إنريكي مدرب إسبانيا القائد سيرجيو راموس من تشكيلة المنتخب المشاركة في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 لتصبح المرة الأولى في التاريخ التي لا يضم الفريق أي لاعب من ريال مدريد في بطولة كبرى.

وفي كأس العالم 1950 لم يشارك سوى لاعب واحد من ريال مدريد في تشكيلة إسبانيا، وهو لويس مولوني.

وشارك المدافع المخضرم راموس في 180 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا كانت آخرها في مارس/آذار الماضي، لكنه ابتلي بالإصابات هذا الموسم ليكتفي بالمشاركة في 15 مباراة في الدوري وخمس مباريات فقط بجميع المسابقات في 2021.

وكان الظهور الأخير لراموس في الهزيمة 2-0 على ملعب تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الخامس من مايو/أيار.

وانضم إيمريك لابورت لاعب مانشستر سيتي إلى التشكيلة الجديدة بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على تحوله إلى تمثيل إسبانيا بدلاً من فرنسا في وقت سابق من الشهر الجاري.

حوار "شائك"

وقال إنريكي الذي أعلن عن تشكيلة تضم 24 لاعباً، في مؤتمر صحفي: "لم أضم راموس للفريق لأنه لم يتمكن من اللعب كثيراً خلال هذا الموسم، خاصة منذ يناير عندما لم يكن في كامل اللياقة. كما أنه لم يكن يتدرب مع فريقه في بعض الأحيان".

وأضاف المدرب أن "الأمر لم يكن سهلاً، وقد اتصلت به الليلة الماضية وكان حواراً صعباً وشائكاً. أنا غير سعيد بذلك لأنه لاعب كان دائماً في أعلى مستوى، وكان له مستقبل مع المنتخب الوطني، وقد اتخذت القرار من أجل الصالح العام للمنتخب ككل".

ولم ينضم داني كاربخال زميل راموس في ريال مدريد للتشكيلة أيضاً للإصابة، ما يعني عدم وجود أي لاعبين من ريال مدريد في الفريق الإسباني الأول، مع وجود ثلاثة من برشلونة بطل كأس الملك، واثنين من أتلتيكو مدريد بطل الدوري.

وجوه جديدة وحرسٌ قديم

بصورة غير متوقعة، انضم مدافع تشيلسي سيزار أزبيليكويتا للتشكيلة الجديدة بعد أن لعب آخر 25 مباراة دولية له في 2018، كما عاد للتشكيلة لاعب وسط أتلتيكو مدريد ماركوس يورينتي كمدافع.

انضم الثنائي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز تياجو ألكانتارا ورودريجو في خط الوسط إلى جانب سيرجيو بوسكيتس وكوكي وفابيان رويز، والشاب بيدري (18 عاماً).

وشملت القائمة الجديدة أيضاً، كلاً من المهاجم أداما تراوري لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي وبابلو سارابيا لاعب باريس سان جيرمان، بينما خرج من التشكيلة إياجو أسباس لاعب سيلتا فيجو وصاحب ثاني أعلى سجل تهديفي في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وقال إنيجو مارتينيز مدافع أتلتيك بيلباو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه طلب عدم ضمه للمنتخب لأنه "ليس في المستوى المطلوب بدنياً وذهنياً".

وفيما يتعلق بحراس المرمى، وقع الاختيار على أوناي سيمون (أتلتيك بيلباو)، ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) وروبرت سانشيز (برايتون).

وفي خط الدفاع، اختار المدرب كلاً من جوردي ألبا (برشلونة)، باو توريس (فياريال)، إيريك جارسيا (مانشستر سيتي)، إيمريك لابورت (مانشستر سيتي)، دييجو يورينتي (ليدز يونايتد)، خوسيه لويس جايا (فالنسيا)، سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي) وماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد).

في حين يلعب في خط الوسط سيرجيو بوسكيتس، وبيدري (برشلونة)، رودريجو (مانشستر سيتي)، تياجو ألكانتارا (ليفربول)، كوكي (أتلتيكو مدريد)، فابيان رويز (نابولي).

وفي خط الهجوم، يلعب كل من جيرارد مورينو (فياريال)، فيران توريس (مانشستر سيتي)، أداما تراوري (ولفرهامبتون)، ألفارو موراتا (يوفنتوس)، وداني أولمو (لايبزيج)، ميكل أويارزابال (ريال سوسيداد) وبابلو سارابيا (باريس سان جيرمان).

وستنطلق بطولة أوروبا 2020 المؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس كورونا في 11 يونيو/حزيران المقبل.

وتلعب إسبانيا، التي تخوض مباراتين وديتين ضد البرتغال وليتوانيا في بداية الشهر المقبل، في المجموعة الخامسة إلى جانب السويد وسلوفاكيا وبولندا.