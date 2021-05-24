شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية تداولات الأسبوع وسط انتعاش القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين في ظل انتعاش القطاع التكنولوجي.



وتتابع الأسواق عن كثب البيانات الاقتصادية الصادرة في أمريكا لا سيما عقب إشارات على تسارع ارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة والتوقعات بارتفاعه أعلى المستهدف (2%).



من ناحية أخرى، تتواصل الجهود في الولايات المتحدة من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا، وأصدرت بعض الولايات قرارات بتخفيف الإجراءات الاحترازية على الذين تناولوا لقاحات مضادة للفيروس.



وكشفت بيانات جامعة "جون هوبكينز" عن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 160 مليون حالة على مستوى العالم كما أن الوفيات تواصل الارتفاع.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 196 نقطة) إلى 34404 نقاط، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.4% (ما يعادل 185 نقطة) إلى 13655 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1% (ما يعادل 41 نقطة) إلى 4197 نقطة.