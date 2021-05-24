شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يواصل مكاسبه مع تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن الطلب، وذلك على الرغم من المخاوف المرتبطة بقيود الأسعار على المعادن الصناعية في الصين.



ولامس النحاس مستوى 9884 دولارا للطن خلال تعاملات بورصة لندن للمعادن في وقت سابق اليوم، وهو يمثل انخفاضا بنسبة 8% من الارتفاع إلى مستوى قياسي عند 10.747 ألف دولار للطن خلال وقت سابق هذا الشهر.



وحذرت الجهات التنظيمية الصينية شركات المعادن الصناعية بضرورة الإبقاء على طلبيات السوق المعتادة أثناء المحادثات عن زيادة في الأسعار هذا العام.



وهددت الحكومة الصينية الأسبوع الماضي باحتمالية فرض زياداة غير معقولة في الأسعار على السلع كالنحاس والفحم والصلب وخام الحديد.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 4.50 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 4.51 دولار وأقل سعر عند 4.44 دولار.