شكرا لقرائتكم خبر عن في الإمارات فقط.. بيت عائم ومتحرك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

شهد ميناء الحمرا في رأس الخيمة، عملية إنزال أولى وحدات مشروع منتجع قصر البحر العائم «نيبتون»، وهو أول بيت عائم ومتحرك في العالم، ويعد «صديقاً للبيئة» أطلقته الشركة الإماراتية المتخصصة في صناعة السفن والبواخر «سي جيت شيب يارد» بحضور محمد البحراوي الرئيس التنفيذي، وعلياء السويدي رئيسة مجلس الإدارة، وكولن قري مدير ميناء الجزيرة في الإمارة، وعدد من الشخصيات والمسؤولين والمعنيين.

ويمثل «نيبتون» جزءاً من منتجع فريد من نوعه من المقرر إنجازه في الربع الأول من العام (2023)، ومن المتوقع أن يحدث نقلة نوعية بقطاع السياحة والفنادق، لما يحمل من ميزات غير مسبوقة ومستوى عالٍ من الرفاهية، حيث يتكون البيت العائم والمتحرك من طابقين، ويضم شرفة وسطحاً، ويحتوي على مسبح زجاجي، ومساحة كل طابق 300 متر مربع، والمساحة الإجمالية 900 متر مربع، ويتكون الطابق الأول من 4 غرف نوم مع حماماتها، ويتميز الطابق الأرضي بأرضية زجاجية واسعة تقدم مشهداً ساحراً، ويضم مطبخاً وغرفة معيشة وغرفتين للعاملين في البيت، وشرفة، ليشكل المشروع إضافة نوعية إلى محفظة العقارات في دبي، الحافلة بالإنجازات والمكاسب النوعية، التي تعكس أسلوب الحياة المعاصرة، ورقي السوق العقاري في الإمارات، والقدرات الاستثنائية على جذب السياحة العالمية نظراً لدور المشروع في إحداث طفرة جديدة في القطاع السياحي.

وقال محمد البحراوي: «إن اختيار الشركة لدبي لتكون مركزاً للمشروع جاء لأسباب أهمها أن دبي تمثل أهم وجهات الاستثمار والسياحة في العالم، ومعروفة بمناخها التجاري الفريد من نوعه، لما تضم من أماكن ومرافق ومنشآت تحفز على الاستثمار والسياحة، بجانب مرونة اقتصادها، والتكامل في بيئتها التشريعية، وقوة وكفاءة بنيتها التحتية»، مؤكداً أن «سي جيت شيب يارد» نجحت في تحويل مشروع منتجع قصر البحر العائم من حلم وخطة على الورق إلى كيان فريد على أرض الواقع.

وأشار إلى أن المشروع يتكون من فندق فخم يحتوي على 156 جناحاً وغرفة، ومحاط بـ 12 قارباً سكنياً عائماً، وستطلق الوحدات المتبقية قريباً جداً لتصل قيمة المشروع إلى 870 مليون درهم.

وأكدت علياء السويدي أهمية الدور الذي يلعبه المستثمرون، سواء من أبناء الإمارات أو المقيمين، مشيرة إلى أهمية انطلاق المشروع الفريد على أرض الإمارات، التي تتطلع إلى النجاح والقمة في مختلف المجالات.

وتتميز وحدات مشروع قصر البحر العائم بتصميم لافت على شكل قارب زجاجي يمكنه التنقل من مكان إلى آخر بشكل آمن بوساطة محركات هيدروليكية مقاومة لحركات الأمواج، و تم تزويده بنظام تعقيم ذاتي وفلترة للهواء ونظام ذكي يشغل البيت بالكامل، وهو مطابق لمعايير السلامة الدولية، ويعمل بالطاقة الشمسية، وتقنيات مطورة في معالجة مياه الصرف الصحي وتنقية الهواء، وكل ذلك يعمل بتقنيات ذكية «سمارت سيستم».

وبيعت الوحدة الأولى للمشروع خلال الحفل الذي احتضنه فندق أرماني برج خليفة في دبي خلال أكتوبر من العام الماضي لرجل الأعمال بالفندر ساهاني «أبو صباح» بقيمة 20 مليون درهم ليكون بذلك أول المشترين في المشروع.