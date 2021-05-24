شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 26 هبة عقارية بـ 3.6 مليار درهم في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 4.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، الاثنين، تسجيل 231 مبايعة بقيمة 638.12 مليون درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 244.75 مليون درهم، و203 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 393.36 مليون درهم.

وشهدت الهبات تسجيل 26 هبة بقيمة 3.62 مليار درهم، كان أهمها بمنطقة الرقة بقيمة 876 مليون درهم، وأخرى في منطقة مشرف بقيمة 682 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 51 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تلتها مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 146 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم، وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم، وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 611.3 مليون درهم، منها 17 رهناً لأراضٍ بقيمة 43.04 مليون درهم، و51 رهناً، وشققاً بقيمة 568.26 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة جميرا الثانية بقيمة 400 مليون درهم، وأخرى في منطقة منخول بقيمة 80 مليون درهم.