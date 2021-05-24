شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تطلق عروضاً خاصّة للسفر إلى 10 وجهات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة للمسافرين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أكثر من 10 وجهات مفتوحة أمام الزوار ضمن شبكة خطوطها العالمية، خلال فصل الصيف. ومن أبرز الوجهات التي تشملها هذه العروض بيروت وعمّان والقاهرة والدار البيضاء، إضافة إلى وجهات سياحية مثل المالديف وسيشل وأثينا وموسكو ومدن في الولايات المتحدة الأمريكية، يشترك بعضها فترة حجر قصيرة أو يستقبل المسافرين من دون شروط حجر صحي.

وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من اليوم ولغاية 6 يونيو / حزيران 2021 على أن يتم السفر حتى 30 سبتمبر/أيلول 2021.

وتبدأ أسعار السفر في الدرجة السياحية من 1495 إلى الوجهات الإقليمية، و1955 درهماً إلى وجهات أبعد، و3795 درهماً إلى وجهات أمريكية.

أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 4995 درهماً إلى الوجهات القريبة في المنطقة، ومن 7815 درهماً إلى وجهات أبعد، بينما تبدأ من 17995 درهماً في الولايات المتحدة.