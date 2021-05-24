شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مليار درهم تجارة الإمارات الإجمالية مع اليابان بالربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

تراجعت قيمة التجارة الإجمالية بين الإمارات واليابان بحوالي 27.5% في الربع الأول من العام الجاري إلى 23 مليار درهم مقابل 31.75 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي.

وأظهرت بيانات مكتب التمثيل التجاري الياباني (جيترو) أن قيمة صادرات الدولة إلى اليابان في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري تراجعت بحوالي 35.2%، الأمر الذي يرجع لانخفاض أسعار النفط وتأثيرات جائحة كوفيد -19 على مستويات الطلب، إلى 16.19 مليار درهم، مقابل 25 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ونمت قيمة واردات الدولة من اليابان في الفترة نفسها بحوالي 1.3% إلى 6.83 مليار درهم مقابل 6.75 مليار درهم في الربع الأول 2020.

وتراجعت قيمة الفائض في ميزان الدولة التجاري مع اليابان بذلك بحوالي 48.7% إلى 9.36 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 18.24 مليار درهم في الربع الأول 2020.