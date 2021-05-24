شكرا لقرائتكم خبر عن شركة متخصصة في ألياف الكربون تنضم إلى «راكز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

انضمت شركة «بولار مانيوفاكتشورينج» في مجال الهندسة المتقدمة وصناعة ألياف الكربون إلى مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مؤخراً، وستزاول عملياتها من منشأتها في منطقة الحمرا الصناعية. وتخطط الشركة لخلق ما يزيد على 50 فرصة عمل للعمالة الماهرة في إمارة رأس الخيمة من أجل تلبية الإقبال الكبير على ألياف الكربون والمنتجات المُركّبة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يرجع تأسيس شركة «بولار مانيوفاكتشورينج» إلى عام 2011 في مقاطعة نورفوك بالمملكة المتحدة، ومن خلال اتخاذها من إمارة رأس الخيمة مقراً جديداً لها في منشأة تبلغ مساحتها 1364 متراً مربعاً على قطعة أرض تقدر مساحتها الإجمالية بـ 3600 متر مربع، ستزاول الشركة أنشطتها لتصميم وتصنيع منتجات ألياف الكربون للشركات العاملة في مختلف المجالات والتي تشمل المركبات والفضاء والرياضة والترفيه والزراعة والدفاع والملاحة والطب والنقل وغيرها.

وقال مايك هاريس الرئيس التنفيذي لمجموعة «بولار» المحدودة: «لقد كنا نتطلع إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدار السنوات القليلة الماضية، ووقع الاختيار على إمارة رأس الخيمة كوجهة مثالية لإنشاء وحدة الشركة الصناعية؛ نظراً لفاعلية الكلفة فيها وموقعها الاستراتيجي الذي يتوسط المنطقة وهو ما يسهم في تسهيل حركة التجارة» وأشاد هاريس بالدعم الذي تقدمه راكز لعملائها؛ من حيث الخدمات عالية الجودة وسرعة إجراءات التأسيس في الإمارة والتي تعد المكان الأنسب لمزاولة الأعمال في بيئة تساعد على الوصول إلى الأسواق والمراكز اللوجيستية الرئيسية بكل سهولة وبالشكل الذي يعود بالنفع على الشركة بالازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: «إن انضمام شركة "بولار مانيوفاكتشورينج" لراكز يعد إضافة متميزة أخرى إلى مجتمع أعمالنا الذي يحتضن شركات التصنيع الدولية في مناطقنا الصناعية». وأشار إلى أهمية وجود بولار مانيوفاكتشورينج ومثيلاتها من الشركات المُصنعة لألياف الكربون في راكز؛ لتشجيع التعاون بين الشركات العاملة في مختلف المجالات ولإضافة التنوّع إلى مجتمع الشركات الصناعية الرائدة والعاملة في راكز. وأوضح جلاد إن التشكيلة الواسعة من الحلول التي تمنحها راكز لعملائها تلعب دوراً كبيراً في إثراء تجربتهم في بيئة تساعد على مزاولة الأعمال بكل سهولة. وأفاد بأنه يجري العمل على تطوير البيئة الصناعية باستمرار؛ من أجل دعم المزيد من الشركات الصناعية العالمية التي تتطلع إلى الازدهار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.