شكرا لقرائتكم خبر عن بنك رأس الخيمة يُصدر سندات بـ 75 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن إتمام إصدار سندات بقيمة 75 مليون دولار لمدة عامين ونصف بسعر فائدة عائم بمعدل ليبور لفترة 3 أشهر بالدولار الأمريكي+ 100 نقطة أساس. تم ترتيب الصفقة من قبل بنك أبوظبي الأول، الذي لعب دور المنسق الرئيسي الوحيد وتم إصدار السندات من قبل «راك كايمان» للتمويل المحدودة وذلك في إطار برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل للبنك بقيمة ملياري دولار أمريكي.

حصلت هذه السندات على تصنيف BBB + من قبل وكالة «فيتش». كما سيتم استخدام الأموال من قبل بنك رأس الخيمة الوطني للأغراض المصرفية العامة.