شكرا لقرائتكم خبر عن «الفطيم لكزس» توفر أقساماً مخصصة للسيارات المستعملة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «الفطيم لكزس»، الموزع الحصري لسيارات «لكزس» في الإمارات وجزء من مجموعة السيارات في الفطيم، توسيع شبكتها من صالات العرض مع افتتاح أقسام مخصصة لسيارات «لكزس» المستعملة ضمن تسع صالات تابعة للعلامة في مختلف أنحاء الإمارات.

وتوفر الأقسام الجديدة مجموعة واسعة من سيارات «لكزس» المستعملة، فضلاً عن خدمات متكاملة وفاخرة لأصحاب سيارات «لكزس»، بما يعكس التزام مجموعة السيارات في الفطيم بتوفير أفضل المنتجات والخدمات المتميزة للعملاء. وتخضع هذه السيارات لفحص ضمان الجودة، كما تتم صيانتها بشكل دقيق، وفقاً لجداول الشركات المصنعة ومعايير «لكزس» الاستثنائية.

وتُركز عملية الفحص الدقيقة على خمسة عناصر رئيسية هي: المكونات الميكانيكية والكهربائية، والهيكل الخارجي والقسم السفلي، ومقصورة القيادة، ومعايير السلامة، والضمان، والموثوقية، كما يحرص الخبراء المتخصصون في سيارات «لكزس» على فحص ومعاينة السيارة بشكل دقيق قبل بيعها، لضمان سلامتها والتأكد من كونها في أفضل حالة.

وقال سعد عبدالله، المدير العام للتسويق في «الفطيم لكزس»: «نسعى خلال هذا العام إلى توسيع أعمالنا الخاصة بسيارات «لكزس» المستعملة في الإمارات، لمواكبة التوجه المتنامي نحو السيارات المستعملة وتلبية الطلب المتزايد من العملاء الذين يثقون بمعايير الجودة والموثوقية التي تتمتع بها سيارات «لكزس». ويسعدنا تقديم مجموعة متنوعة من خيارات الشراء المرنة لمنح العملاء تجربة مريحة وأكثر ملاءمة لشراء سياراتهم المفضلة.

ونؤكد التزامنا الراسخ بضمان أفضل المعايير للعملاء، حيث تخضع جميع سيارات «لكزس» المعتمدة والمستعملة لعملية فحص دقيقة وشاملة لضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة والرفاهية التي اعتاد عليها عملاء علامتنا العريقة».